Primeira prova do BBB18 garante imunidade e chance de disputar a Prova do Líder

A primeira prova do BBB18 foi realizada nesta terça-feira (23). Na Prova da Imunidade, os brothers tiveram que empilhar 15 cocos em cima de uma prancha suspensa no ar. O grupo que terminasse em primeiro lugar ganharia duas imunidades e dois prêmios de R$ 5 mil.

Quem levou a melhor foi o grupo verde, formado por Lucas, Viegas, Wagner e Caruso. Viegas e Caruso escolheram os prêmios de R$ 5 mil, enquanto Lucas e Wagner estão imunes ao primeiro Paredão. Os quatro, juntamente com Mara, Paula, Gleici e Diego estão no "Tá com Tudo" e podem disputar a Prova do Líder.

O grupo azul, com Jaqueline, Jéssica, Nayara e Ana Paula ficou em segundo lugar. Elas estão no "Tá com Nada", que tem a carne de rã como proteína da semana, mas podem disputar a Prova do Líder.

Como Mahmoud, Kaysar, Breno e Patrícia ficaram em terceiro lugar, além de estarem no "Tá com Nada", não podem disputar a Prova do Líder.

