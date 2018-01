Postagens preconceituosas de família do 'BBB' revoltam internet

A família Lima, composta por Ayrton, Eva, Ana Clara e Jorge, os primeiros a entrar na casa do Big Brother Brasil 18, já estão dando o que falar na internet graças a postagens feitas por eles em suas redes sociais no passado.

Em 2010 (quando a cantora ainda estava viva), Ayrton fez uma postagem que alguns usuários estão entendendo como abusiva: "Se o Boninho me colocasse no BBB e a Amy Winehouse fosse dar show na casa, enchia o rabo dela de caipirinha e passaria o ferro nela".

Em outros casos mais recentes, utilizou expressões consideradas racistas para falar sobre ir ao banheiro, como "parir um negão", "colocar o Pelé para nadar" e "colocar o Robinho para mergulhar".

A ex-BBB Ana Paula Renault também relembrou de uma postagem 'ameaçadora' feita por Ayrton em 2016, ano em que ela participou do programa: "Tu deu sorte de a produção ter colocado o c*** do Laércio. Comigo tu surtaria na casa. Dava logo um tapa nessa tua bunda furada".

Sua filha, Ana Clara, e seu sobrinho, Jorge, que também estão no programa, estão sendo acusados de terem feito tuítes gordofóbicos. "'Ah, só porque é gorda não pode usar roupa colada???' é, isso mesmo", escreveu ela. Confira outros abaixo.

Se o @boninho me colocasse no BBB e a AMY WINEHOUSE fosse dar show na casa, enchia o rabo dela de caípirinha e passaria o ferro nela. — TIO AYRTON (@TIO_AYRTON) 10 de dezembro de 2010

Saindo pra cortar o rabo do macaco, parir um negão, conversar com o celite bocão...no popular....DAR UMA CAGADA! — TIO AYRTON (@TIO_AYRTON) 14 de fevereiro de 2013

@Aguinaldinho preciso sair, tenho q cortar o rabo do macaco, colocar o pelé pra nadar ou o robinho pra mergular. No popular DAR UMA CAGADA. — TIO AYRTON (@TIO_AYRTON) 17 de fevereiro de 2013

tu deu sorte da prod ter colocado o cuzão do Laércio. Comigo tu surtaria na casa. dava logo um tapa Nessa tua bunda furada. — TIO AYRTON (@TIO_AYRTON) 25 de agosto de 2016

@ze_colmedia o q acha?Pq viado chama viado de viado e nada acontece,e qdo chamamos o viado de viado,somos preconceituosos? viadagem isso né — TIO AYRTON (@TIO_AYRTON) 23 de março de 2010

Pq q viado pode chamar viado de viado, e pq eu q sou macho, se chamar o viado de viado, é preconceito? vcs não acham isso uma viadagem? — TIO AYRTON (@TIO_AYRTON) 22 de março de 2010

"esses cara q ficam vestido de desenho (cosplay) são tudo maconhero viado e puta" by:meu pai — Jorge.aqf (@Jorgeaqf23) 5 de dezembro de 2010

futebol americano feminino é um monte de mulher gorda e feia q parece homen — Jorge.aqf (@Jorgeaqf23) 29 de agosto de 2010

sem preconceito com gorda, mas pf tenham noção né!! vc pode até se sentir bem mas botar uma coisa q vc ta quase embalada a vacuo é sacanagem — SNAP: anaclaraac (@anacclarac) 8 de janeiro de 2013

fofass dicaaa, ter peito é 1 coisa, ter peito caido q dá impressão de peito é outra, ser gorda e ter peito de gordura é outra, n se enganem — SNAP: anaclaraac (@anacclarac) 29 de novembro de 2012

NÃO VALE TER PEITO SE VOCÊ É GORDA QUERIDAAAAAAAAA — SNAP: anaclaraac (@anacclarac) 9 de janeiro de 2013

não suporto gorda que se acha magra e fica usando roupinha de magra, por favor me poupe né — SNAP: anaclaraac (@anacclarac) 17 de março de 2013