Paula vence a Prova do Veto e determinará o Paredão

Os brothers estavam cozinhando e batucando na cozinha durante a tarde desta sexta-feira (26) quando Tiago Leifert surgiu para convocar todos para fazer uma prova. Depois de sortearem números e vestirem aventais, começou o Chá da Tarde.

Sem Anjo nesta edição, ninguém parecia ter chance de ser salvo da eliminação até a Prova do Veto. A brincadeira é inédita no programa e dá ao vencedor o poder de anular o voto do líder ou da casa na votação de domingo. A mineira Paula foi quem saiu vitoriosa, e além de poder escolher salvar - ou não - alguém, transformando o Paredão em duplo ou triplo, ela decidiu quem iria participar do primeiro Castigo do Monstro da edição. Jaqueline e Kaysar foram os selecionados.

No jogo, todos sentaram ao redor de uma grande mesa redonda para atirar tortas na cara um dos outros. Quem ganhasse três "tortadas" estava fora. Quem chegasse ao final sem levar as três, ganhava. O líder e a Família Lima não estavam dentro.

Ana Paula, que já está no Paredão e tem conquistado antipatia com seus gritos, foi a primeira eliminada Em seguida saíram Gleici, Mara, Caruso, Nayara, Kaysar, Viegas, Patrícia, Vagner, Breno, Diego, Jaqueline, Lucas e, por último, Jéssica.