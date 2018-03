Patrícia vence a prova do líder no BBB18

Como é de costume, quinta-feira os confinados do BBB18 participam da prova do líder. Desta vez, os brothers foram divididos em duas equipes, cobre e preta, os e foram disputar a primeria fase da Prova do Líder Sapato Perfeito.

Primeira Fase:

Breno, Gleici, Caruso, Patrícia, Wagner e Ana Clarajogaram pela equipe preta contra Paula, Mahmoud, Kaysar, Viegas, Diego e Jéssica, da equipe cobre.

A equipe preta levou a melhor e seguiu para a segunda fase da disputa. Desta vez, divididos em dois grupos de três.

Segunda Fase:

Wagner, Ana Clara e Patrícia jogaram pela equipe cobre contra Breno, Gleici e Caruso, da equipe preta. A equipe cobre levou a melhor e seguiu para a disputa individual.

Também nesta fase, Caruso decidiu pegar a bola dourada, ao perceber que sua equipe seria eliminada, e garantiu imunidade para o próximo Paredão.

Fase Final:

Patrícia foi a mais rápida e pegou os três cards correspondentes aos sapatos corretos. A sister conquistou a sexta liderança do BBB18!