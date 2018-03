Patrícia se declara para Kaysar e o sírio diz ficar com o pé atrás

A cearense Patrícia abriu o coração e se declarou para Kaysar na noite de quarta-feira (28). Após uma conversa entre eles, em que a funcionária pública contava sobre o fim de seu casamento, ela voltou a falar com o brother sobre o relacionamento dos dois na casa do Big Brother Brasil. O sírio disse então, que não tem certeza de nada: “Eu fico com o pé atrás”.

Patrícia contou a Kaysar que há quatro meses ela conversa com alguém pela internet. O brother ficou desconfiado e disse: "Pra ser bem sincero com você, quando uma menina tem um outro, gosta do outro, eu fico com o pé atrás, sabe? Não gosto de fazer nenhum passo, eu tenho respeito por ele, por você e por mim, em primeiro lugar. Uma vez eu fui traído...”

A funcionária pública se defendeu: "Eu não passei a gostar de você porque eu acho que ele tem alguém lá fora. O que eu sinto por você nasceu do nada, de uma brincadeira, eu não tive culpa. Aconteceu e eu não sei como lidar. Eu não entrei aqui pra gostar de ninguém, eu falei isso. Eu não estou traindo ninguém".

O sírio voltou a falar que fica com o pé atrás quando uma mulher tem algum tipo de envolvimento com outro. "Pode me chamar de medroso, de não sei o que, mas não gosto, tô sendo bem sincero".

A sister continuou seu desabafo com o brother: "Você acha que eu queria estar sentindo essas coisas? Eu não queria. Eu não programei isso", em seguida ela perguntou se deveria evitar falar de seus sentimentos e Kaysar respondeu: "Acho melhor".