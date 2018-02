Paredão triplo de domingo no BBB terá definição por sorteio

Na noite dessa quinta-feira (22), o apresentador Tiago Leifert anunciou ao público que o paredão a ser formado no domingo (25) será triplo novamente. O anuncio veio acompanhado de uma novidade: o terceiro emparedado será escolhido por um brother a ser sorteado no domingo e que terá o direito a indicar um dos confinados.

A formação do quinto paredão do BBB 18 se dará da seguinte forma: o líder indica um para o paredão e a casa vota para definir o segundo emparedado e o último será através de um sorteio, cujo o rosto que sair na urna vai indicar o terceiro emparedado. Segundo o apresentador “a intenção é surpreender os brothers , já que eles estão um tanto quanto espertos quanto à articulação do jogo”.