Paredão masculino no BBB18: Caruso, Diego e Lucas disputam a preferência do público

Os brothers Caruso, Diego e Lucas disputarão a preferência do público para a permanência na casa do Big Brother Brasil 18 até a próxima terça-feira (27), data da 5ª eliminação do reality show. O Paredão foi formado na noite deste domingo (25).

A formação da berlinda desta semana contou uma surpresa, além das decisões do líder e da casa. Kaysar teve o rosto sorteado por Ayrton em uma caixa e recebeu a chance de indicar um 3° participante ao Paredão. O empresário cearense Lucas foi a escolha.

Confira abaixo a cronologia das escolhas que culminaram com a formação da berlinda:

Imunidade do Anjo:

O Anjo da semana, Diego, decidiu imunizar Patrícia

Voto do Líder:

Ayrton e Ana Clara, membros da Família Lima e líderes pela 2ª semana seguida, indicaram Diego ao Paredão. O escritor paraense fará sua estreia na berlinda

Votos da casa:

Breno: votou em Wagner

Caruso: votou em Jéssica

Diego: votou em Paula

Gleici: votou em Lucas

Jéssica: votou em Caruso

Kaysar: votou em Lucas

Lucas: votou em Caruso

Mahmoud: votou em Caruso

Patrícia: votou em Gleici

Paula: votou em Caruso

Viegas: votou em Jéssica

Wagner: votou em Jéssica

- Resultado: Caruso (4), Jéssica (3), Lucas (2), Gleici, Paula e Wagner (1)

Será também a estreia de Caruso no Paredão

Indicação surpresa

Kaysar teve o rosto sorteado pelo líder Ayrton e ganhou a chance de indicar um participante ao Paredão. Lucas foi escolhido e estará em sua 1ª berlinda.

"Dedo duro"

A Família Lima sorteou as próprias faces em uma caixa e ganhou a chance de descobrir o voto de algum participante. Viegas foi o escolhido e confessou seu voto em Jéssica.