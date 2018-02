Parciais de enquetes mostram que Ana Paula deve ser eliminada do BBB 18

Na noite de hoje (13) o Brasil vai conhecer o terceiro eliminado do Big Brother Brasil 18! Se o resultado da votação for igual ao das enquetes da internet, a Ana Paula será escolhida pelo público para sair do reality.

O porcentual de rejeição da bruxinha é tão alto que a página do Wikipedia já mostra Ana Paula como eliminada da edição. E se depender das torcidas da família Lima e de Paula, a participação dela acaba hoje. Direcionando os votos para a catarinense no paredão triplo, os fãs têm chamado os mutirões de caça às bruxas.

A enquete feita aqui no site do POPULAR mostra Ana Paula com 82% dos votos (41.156) para ser eliminada.

E parece que a bruxinha já estava pressentindo tamanha rejeição. "Vai doer muito se eu sair com 80%, acho que vai ser horrível", desabafa Ana Paula para Diego. Sem saber do mundo aqui fora, o brother ainda tenta consolá-la: "Você não vai sair. Eu acho que o teu único defeito é esse que eu te falei, você se mostrou uma cachoeira que destruiu tudo, ai ninguém te acolheu e por não te acolher, não te conheceram".

Confira o resultado parcial das enquetes:

O POPULAR

Ana Paula 82%

Família Lima 11%

Paula 7%

UOL

Ana Paula 84,01%

Família Lima 10,74%

Paula 5,24%

EXTRA

Ana Paula 85%

Família Lima 12%

Paula 4%

REDE BBB 18 (Twitter)

Ana Paula 83%

Família Lima 15%

Paula 2%