Pai e filha seguem na disputa pelo prêmio no BBB 18

Está encerrada a votação do paredão da família Lima. Ana Clara e o pai Ayrton foram escolhidos pelo público para continuarem no Big Brother Brasil 18. Tiago Leifert ainda ressaltou: "os dois que ficarem vão jogar como um só, valem por um voto só, disputam a prova do Líder como um só".

"Eu confio muito em vocês dois. Dêem o exemplo para quem está lá fora. Mostrem que o amor supera tudo", disse Eva, mãe de Ana Clara na hora da despedida.

Hoje também acontece a formação do primeiro paredão da edição - Ana Paula já está indicada pelo líder, Mahmoud, e Paula tem o poder de veto.