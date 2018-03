'Otária, ordinária': Mahmoud ataca Jéssica após votação no BBB18

Protagonistas do 6° Paredão do Big Brother Brasil 18, o sexólogo rondoniense Mahmoud e a estudante acreana Gleici conversaram na manhã desta segunda-feira (5) sobre a votação da noite anterior, que foi aberta e os colocou na berlinda.

Visivelmente irritado e andando de um lado para o outro, Mahmoud direcionou à personal trainer catarinense Jéssica sua fúria. "Otária, ordinária. Esqueceu o que aconteceu com o amigo dela", disse, referindo-se ao brother Lucas, eliminado na semana passada.

Sobre o Raio-X, procedimento diário realizado pelos participantes no reality show onde eles avaliam os colegas com notas de 1 a 5, organizadas no chamado "Queridômetro", o sexólogo revelou sua opinião sobre Jéssica: "dei um pra ela".

Gleici também contou sobre sua avaliação da personal trainer. "Tu deu um? Não dei nenhum, deixei passar".