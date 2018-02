“Noivado continua”, garante mãe de Lucas do BBB 18

O clima entre os confinados Lucas e Jéssica tem esquentado dentro da casa do Big Brother Brasil 18. E a grande dúvida que atormenta a cabeça do brother é: seu noivado de 5 anos continua?

Lucas não se cansa de falar sobre a noiva Ana Lúcia para os colegas da casa, assunto que vem gerando muita polêmica, já que a aproximação dele com a sister Jéssica é um tanto "apimentada".

Mas do lado de fora, apesar de diversas especulações, a mãe do cearense resolveu quebrar o silêncio. De acordo com informações do GShow, o noivado entre Lucas e Ana Lúcia continua!

“A Ana Lúcia está muito bem resolvida e continua noiva do meu filho. Eu disse para ela que ele não estava indo para um convento. Ana Lúcia se mostrou super compreensiva até mesmo quando as pessoas começaram a apimentar o que acontecia no confinamento”, afirmou Lícia Fernandes, ao site.

A mãe também aproveitou para falar sobre a relação de Lucas e Jéssica na casa: “Existe um carinho especial sim. Não pode existir? As pessoas precisam entender o que significa gostar de alguém. Agora, se de fato ele estivesse beijando na boca e embaixo do edredom, seria uma traição. Ele fala da Ana Lúcia o tempo todo, o Brasil inteiro já conhece ela”.

Lícia tem certeza que o filho não irá fazer nada que decepcione a noiva, nem sua família porque o brother é um homem de caráter.

“O Lucas que sabe que tem uma imagem a zelar aqui fora. Muitas pessoas se inspiram nele. Inclusive, eu”, garantiu.