Noite de eliminação no BBB 18 supera audiência de edição anterior

A noite de eliminação do BBB 18 nessa terça-feira (31) empolgou os espectadores e a Rede Globo marcou média de 26 pontos da audiência. O índice é maior do que o marcado no episódio equivalente da edição em 2017, que marcou 25 pontos.

De acordo com o site O Fuxico, cada ponto representa 70.559 lares e 245.702 pessoas na Grande São Paulo.

A sister Mara foi a primeira eliminada com 55,45% dos votos. A catarinense Ana Paula, que venceu o paredão, comentou com Ayrton da Família Lima sobre sua permanência no jogo: "Eu tenho um porquê de estar aqui. Eu quero ganhar. Meu sonho!".