No segundo andar da casa, brothers curtem Festa Samba com direito a desfiles de carnaval

Enfeitados com muito glitter, pedrinhas e acessórios, os Brothers curtem a festa de hoje no ritmo pandeiro! Hoje é dia de Festa Samba na casa do BBB18 com direito a um camarote com vista para a avenida - uma janela de led fará a referência à grande passarela do samba e terá a exibição de desfiles marcantes e históricos do Carnaval.

Enquanto aguardavam o início da festa, eles se reuniram na sala e assistiram um vídeo de Martinho da Vila, no qual o músico falou sobre a história do samba.

"O samba, ele pode ser tocado de várias maneiras, com uma orquestra sinfônica, com uma grande banda, só com uma bateria e pode ser até com uma caixa de fósforo. Até que surgiu 'Pelo Telefone', que foi o primeiro samba gravado oficialmente no Brasil. O samba é a música do Brasil. Todas as grandes estrelas do Brasil cantam samba, porque tem uma variedade enorme de samba. Hoje, nós temos as escolas de samba, que é considerado o maior espetáculo da Terra. Boa festa pessoal. Viva o samba", disse Martinho na gravação.

Prontos para ir para a área externa, os Brothers foram surpreendidos com o anúncio de que a festa seria no segundo andar da casa. E a noite segue com direito a dançar coladinho, bate papo e muita comida.