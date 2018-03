No quarto secreto do BBB18, Gleici assiste Ana Clara fazendo críticas ao seu controle emocional

De boa no quarto secreto do Big Brother Brasil 18, Gleici tem analisado tudo o que acontece na casa mais vigiada do País, e nem sempre são coisas positivas.

Foi o que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (8), durante a festa Axé, quando a acreana viu e ouviu o que sua amiga, Ana Clara, conversava com Breno.“A gente [Paula e Ana Clara] parou pra conversar e eu falei assim: ‘cara, eu não sei o que fazer se você sair e ficar o Mahmoud ou a Gleici'”, falou a estudante de jornalismo.

Então Ana Clara explicou os motivos da escolha. “Porque eles têm zero inteligência emocional e eu não vou conseguir protegê-los. O Mahmoud explode. Late, late, late e depois não faz nada. E a Gleici pira, ela entra em parafuso. Ela tava em parafuso nos últimos 3 dias. Eu tava tentando ajudar ela e não tava conseguindo”.