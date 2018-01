No clima de 'Vai, Malandra', Jaquelina improvisa biquíni com esparadrapos

Quando se está trancado em uma casa sem acesso a qualquer meio de comunicação, não há outra saída além de encontrar entretenimento com o que está a mão. Nem que seja o kit de primeiros socorros. As sisters Jaqueline e Patrícia viram no esparadrado uma excelente oportunidade de recriar o visual de Anitta no clipe de "Vai, Malandra", criando um biquíni com a fita.

Patrícia foi a encarregada da produção, e Jaqueline, escondida sob um cobertor, foi modelo e cobaia da outra participante. "Arrasou, perfeito", comemorou a "estilista". Satisfeita com o resultado, a biomédica cantou o hit e rebolou em frente ao espelho.

Ela já havia brincado na noite anterior (30) sobre sua intenção. "Eu vou fazer a marquinha da parte de cima igual a Anitta. Fica top", comentou com os colegas na cozinha. "Deixa eu usar que daí a audiência vai subir, quero ficar sexy", completa a biomédica.