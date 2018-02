Nayara bate o recorde de rejeição e é eliminada com 92% dos votos no BBB 18

Com 92,69% dos votos do público, Nayara deixa a casa do Big Brother Brasil 18 e assume o primeiro lugar no ranking de rejeição em Paredões Triplos. A jornalista é a quarta participante eliminada desta edição.

Assim que ouviu o resultado nesta terça-feira (20), Nayara foi abraçada por Lucas, que chorou muito com a saída da sister. Os demais confinados também desejaram sorte para a paulista.

Do lado de fora, no palco do programa, Nayara faz o Testamento do Eliminado e Tiago Leifert pergunta quem a jornalista gostaria de garantir na próxima Prova do Líder. "O Lucas", respondeu.