Nayara acusa Ayrton de espiá-la durante banho no BBB18

O pai da Família Lima, Ayrton, e a jornalista Nayara tiveram um desentendimento durante a madrugada desta sexta-teira (9), enquanto ainda acontecia a Prova do Líder Caiu na Rede. A sister saiu do banho e encontrou o carioca esperando na porta, e ficou incomodada com a situação.

"Jura que você achou que eu estava te observando? Deu a impressão de que você achou que eu estava te observando. Se eu me descobri é porque estava me incomodando a luz. Eu tenho o maior respeito", se defendeu rapidamente Ayrton, quando Nayara apontou que estava se sentindo contrangida com o homem seminu, no escuro.

"Não duvido", disse ela, procurando por suas roupas.

Mais tarde, na área externa da casa, os dois discutiram o caso novamente. “Você tá afirmando que eu olhei o tempo todo pra você”, reclamou o brother.

“Eu não tô afirmando, foi só em um exato momento que eu vi você olhando pra mim e naquele exato momento eu não me senti muito confortável. Você é tão sem noção que, de repente, pra você é normal, mas não pega bem”.

“Tá resolvido o que nós conversamos”, encerrou Ayrton.