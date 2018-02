Naiara Azevedo dá bronca em Lucas no BBB18: 'Que bonito, hein?'

Desde que entrou na casa do Big Brother Brasil 18, Lucas deixou bem claro que estava noivo do lado de cá. Isso não tem impedido que ele e Jéssica andem de papo para cima e para baixo no confinamento, com ele próprio confessando mais de uma vez que se sente atraído pela outra participante e que, caso não carregasse uma aliança, já teria deixado as coisas rolarem.

A indignação com as atitudes do rapaz, pelo jeito, é geral: até a cantora Naiara Azevedo, que foi até os brothers nesta quarta-feira (7) fazer a Festa Femineja, resolveu dar um puxão de orelha no moço. Durante o show, ela perguntou se estava tendo muito romance na casa, o que os participantes negaram. "Ninguém te beijou ainda?", perguntou ela, virando-se para Lucas. "Você tá tentando?"

O modelo apontou para a aliança como justificativa, e ela desceu do palco para conversar com ele: "Lucas, tenho uma coisa pra falar pra você: Que bonito, hein, Lucas? Que bonito, hein, Lucas! Pra bom entendedor, meia palavra basta".

O melhor momento do bbb até hoje

Naiara mandando uma DIRETA para o Lucas #BBB18 pic.twitter.com/LohpyUFT9T — Teca ✨🎉🕯 (@comentsteca) 8 de fevereiro de 2018

Comportados

Depois da bronca, Jéssica foi até Lucas e perguntou como ele estava se sentindo. O papo até começou leve, mas ela mandou logo um “Se eu fizesse o que tenho vontade, não ia ser bom para ti”, ao que ele respondeu: “Não quero que você se afaste de mim”.

Enquanto o show rolava, voaram declarações como “inevitável ter vontade de ficar contigo”, "você precisa de mim assim como eu preciso de você", "não se afaste de mim, não sai de perto de mim", "eu gosto de você, eu me identifico com você”.

Jéssica ainda reclamou: "me senti muito mal, me senti a menina que está dando em cima de cara casado". Como será que a noiva, Ana Lúcia, está se sentindo? Aliás, será que o noivado continua?