Morre irmão de Ayrton, o pai da Família Lima do BBB18

O pai da Família Lima, Aryton, terá uma triste surpresa quando sair do Big Brother Brasil, reality show de que sonhou participar por 15 anos. Seu irmão, que não teve a identidade divulgada, faleceu no último domingo (21). A informação foi compartilhada pelo sobrinho e filho do homem, Paulo Júnior, em seu Facebook.

Na publicação, Paulo ainda defendeu o tio e os outros familiares de ataques na internet. "Muito triste com o que pessoas desinformadas estão fazendo com o meu tio Ayrton, com a minha família", escreveu. "Essa porcaria de 'politicamente correto' agora afetou a minha família. Mas, se vocês, pessoas mal amadas e cheias de erros obscuros, acham que vão nos derrubar, estão muito enganados".

A produção do BBB ainda não respondeu se vai contar sobre a perda do irmão a Ayrton antes do fim do programa.