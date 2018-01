Mesmo fora da casa, Mara ganha poder de imunizar um participante

Como é tradição, o eliminado da noite anterior do Big Brother Brasil participa do programa Mais Você para conversar sobre sua participação no reality show. Mara, a primeira a fazer as malas e deixar a casa, conversou com Zeca Camargo e Cissa Guimarães nesta quarta (31) sobre suas estratégias, desavenças, e ainda ganhou uma surpresa.

Em mais uma novidade desta edição - que só será conhecida pelos brothers na quinta-feira (1º) - a pessoa eliminada poderá enviar sua Benção a alguém que ainda está confinado. Esse participante terá uma vaga garantida na próxima prova do líder. Mara se decidiu por Gleici, temendo que Mahmoud, o líder atual, vete sua entrada.

Durante o café da manhã, Mara revelou ainda que pensa ter sido uma "péssima estrategista", e sentiu a casa dividida por muito machismo. "Eu achei que, desde o início, tinha os meninos e eles, claramente, estavam tentando fazer um clube, que eu chamei de bloco das cuecas. E é por isso que eles não gostaram e colocaram para as mulheres", disse sobre o Paredão.

"Para mim, foi diversão o tempo inteiro", avaliou. "As pessoas falavam: 'Você fazia muita intriga etc'. Eu não fazia intriga! Na verdade, tanto não fazia que teve uma participante, que é a Jéssica, que teve sete votos. Ninguém tem sete votos se não tem outras pessoas por trás articulando".