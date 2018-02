Mahmoud vence Prova do Anjo no BBB18

O sexólogo Mahmoud venceu no final da manhã deste sábado (10) a Prova do Anjo no Big Brother Brasil 18 e terá o poder de imunizar alguém para o próximo Paredão, que será formado neste domingo (11).

Antes da prova, os brothers e sisters fizeram um sorteio para saberem quem participaria da disputa. Wagner, Patrícia, Caruso, Paula, Mahmoud, Lucas, Ayrton (representando a família Lima, que já está no Paredão), o goiano Breno e Viegas tiraram a bolinha branca de dentro de uma caixa, que lhes concedia o direito de realizar a prova. Patrícia, com o Poder do Veto, optou por retirar a família Lima do jogo.

Chamada de "Espetinho Combinado", a prova consistia em seguir um gabarito de montagem de um espeto, onde os participantes só poderiam mexer uma peça por vez e cada espeto deveria ter três peças, no máximo. O manauara foi mais rápido que Wagner para montar na final e levou o colar de Anjo nesta semana.