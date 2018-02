Mahmoud pede para conversar com psicóloga do BBB18

Durante o Raio X da manhã desta segunda-feira (19) - momento em que cada confinado vai ao confessionário relatar suas impressões sobre o programa e dar uma nota a cada pessoa - o sexólogo Mahmoud mostrou que não está lidando bem com o seu segundo Paredão. Ele pediu para ver um profissional para compreender a rejeição que está sentido dos outros brothers.

"Eu sei que sou uma pessoa chata e cheia de defeitos, mas queria pedir a ajuda de todos e todas para me apoiar a seguir meu sonho de representar o norte, levar o prêmio do BBB para a região norte. Eu me sinto perseguido aqui, preciso da força e do apoio de vocês para continuar voltando”, revelou ele.

“BBB, queria conversar com a psicóloga, mais tarde, se possível. Obrigado”, finalizou o depoimento.