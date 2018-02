Mahmoud passa em Direito na Universidade Federal do Acre, e ainda não sabe

Mesmo já já sendo psicólogo e tendo um mestrado na parede, o participante do Big Brother Brasil Mahmouh foi aceito na Universidade Federal do Acre no Sisu 2018. O resultado foi informado por Monaliz, sua irmã, e ele só saberá quando sair da casa.

Segundo ela, o sexólogo estudou por seis meses em um cursinho com o objetivo de cursar Medicina, para se especializar em Psiquiatria. Direito era sua segunda opção, que também se relacionaria com a área de Humanas.

“Nem todo público entende o jeito dele, que é espontâneo e sincero”, comentou ela sobre a particição do irmão no programa. “Na internet, vejo que ele é amado e odiado também. Não sei até que ponto o fato dele ser odiado pode o prejudicar em um Paredão”.