Mahmoud, Gleici e Jaqueline se enfrentam no Paredão

Não deu outra: os medos de Mahmoud, primeiro e amplamente odiado líder do Big Brother Brasil 18, se tornaram realidade. Após ser obrigado a indicar duas pessoas para a "forca", sete brothers não gostaram das suas escolhas e acabaram por colocá-lo lá também. Além dele, disputam o Paredão triplo a acreana Gleici e a rondoniense Jaqueline.

As duas ganharam o Anjo e tiveram que decidir quem salvariam da votação do público. Jéssica foi a selecionada, e a biomédica explicou: "Fiquei muito feliz de ganhar o Anjo e não quero ir junto com ela. É uma pessoa que traz muita alegria para mim aqui na casa". Breno, triângulo amoroso de Jaque, tirou a mensagem de Paredão na garrafa durante a Prova do Líder, mas também ganhou imunidade.

Jaqueline, por outro lado, não teve essa sorte: a mensagem da garrafa mandou-a direto para eliminação, e aguardava apenas a decisão deste domingo (4) para saber quem seriam seus advsersários. Já Gleici foi a indicada do Líder, Lucas.

Veja os votos: