Mahmoud é eliminado do BBB18 e Gleici vai para o quarto secreto

Sister ficou extremamente agitada com a notícia de que não foi eliminada

Hoje foi dia de Paredão 'Vai e Volta' no BBB18 entre Mahmoud, Paula e Gleici. Com 57,23% dos votos, Mahmoud foi o sexto eliminado desta edição. Ao ser anunciado por Tiago Leifert, o brother levantou rápido e falou: "Obrigado, gente. Foi bom conhecer vocês". Em seguida, recebeu os cumprimentos dos colegas de confinamento.

Mas, como divulgado pela TV Globo, o segundo "eliminado" ficará escondido em um quarto da casa até sexta-feira, observando tudo o que acontece na casa pela televisão. Gleici foi a participante menos votada no Paredão e conquistou esse privilégio, com direito a imunidade e poder de indicar alguém ao próximo paredão.

A estudante de Psicologia recebeu apenas 3,49% dos votos e foi anunciada como eliminada por Tiago antes mesmo de Mahmoud. A acreana levou um susto ao descobrir que ainda estava no jogo ao entrar no Quarto Farol. "Meu Deus", gritou ao abrir a porta.

Ao vivo, do lado de fora da casa, Mahmoud deixou seu Testamento do Eliminado e garantiu a Família Lima na próxima Prova do Líder.