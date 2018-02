Lucas se irrita com Mahmoud por conta de 'mão boba' em festa no BBB18

O brother Lucas não conseguiu esconder sua irritação com Mahmoud durante a festa "Amazônia", realizada na madrugada deste domingo (11) na casa do Big Brother Brasil 18. O motivo foi uma brincadeira onde o sexólogo manauara passou a mão nas partes íntimas do empresário cearense.

Ao goiano Breno, Lucas desabafou: "Já pensou se eu chego em uma menina e faço uma po**a dessa? Eu tava dançando e o maluco pegou na minha bunda. Fiquei chateado. Ele é meu amigo, eu tenho o maior respeito por ele, mas isso foi excesso, cara". Para a sister Jéssica, ele seguiu expondo sua irritação: "Ele pegou na minha e no meu pau, mano. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho, mas tudo tem limites.

Mahmoud foi procurado por Lucas em seguida e se desculpou: "Foi sem querer. Mesmo eu te chamado de príncipe...eu te vejo como um irmão mais velho, mesmo você sendo mais jovem que eu". Apesar de parar para ouvir, o cearense não encarou a argumentação do sexólogo como verdade: "Não, foi querendo. Você bebeu, tá animado".