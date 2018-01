Lucas fica balançado com Jéssica, mas não quer estragar imagem de 'príncipe'

Em conversa com Breno na tarde desta quarta-feira (31), Lucas falou sobre a noiva Ana Lúcia e as brincadeiras com Jéssica. O empresário tem insistido que está firme na relação, que já dura cinco anos, mas dentro do confinamento tem protagonizado momentos que ainda deixam os telespectadores confusos sobre os sentimentos do brother.

De acordo com ele, há a preocupação de ficar com Jéssica e perder a imagem de bom moço que ganhou no programa. "As 'minas' ficam me tendo como um cara muito bacana, o príncipe... É uma bola de neve que pode criar uma imagem muito negativa sobre mim", reflete. "Perco três coisas importantíssimas: a minha imagem como homem, porque entrei aqui como noivo. Eu vou ser taxado como um homem que não tem respeito. O segundo é perder minha noiva, e o terceiro é perder a família dela".

O goiano concordou que engatar um novo romance seria problemático para o jogo: "Isso te desestabiliza. Você tem muita coisa pra perder". Cutucado, o outro não esconde: "Atração houve, não vou ser hipócrita. Se eu quisesse ter ficado com ela, poderia... Pelo contexto".

Contexto não faltou: Lucas admitiu que escolheria Jéssica durante um jogo de Verdade ou Consequência logo no início do reality Show. O clima foi mudando entre os dois, com danças sensuais, abraços na beira da piscina e conversar de um lado para o outro.