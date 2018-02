Lucas e Caruso discutem após ‘Jogo da Discórdia’

Na noite de segunda-feira (26), o ‘Jogo da Discórdia’ esquentou os ânimos da casa do Big Brother Brasil. Após o programa ao vivo, Lucas e Caruso discutiram na cozinha, depois do cearense colocar a placa de ‘banana’ em Caruso durante o jogo.

A briga teve inicio quando Lucas tentou se justificar para o paulistano. O brother disse não estar ofendido, mas declarou que o cearense vive se esquivando e não tem coragem de se comprometer com o jogo. "Cara, tu me chamou de Judas, e você não queria que eu ficasse bravo?". "Mas você quer voltar nisso? Tá resolvido. Só quero te dizer que você se esquiva das coisas. Você não me acha banana? Pois eu acho isso, pronto, acabou", disse Caruso.

Lucas tentou se defender, mas foi interrompido por Jéssica. A sister começou a defender o empresário para Caruso dizendo que ele nunca foi ‘banana’ no jogo, quando foi cortada pelo paulista. "Meu, não é com você, tô falando com ele. Não se mete, sai, isso é entre eu e ele. O papo não é contigo, não sei porque você tá se metendo. Você tem procuração pra falar no nome do Lucas agora?"

Após a tirada de Caruso em Jéssica, Lucas tentou acalmá-la e pediu que a sister deixasse os dois discutirem sozinhos. Na tentativa de encerrar o assunto com o brother, Caruso disse: "Eu não tenho que te explicar nada. Eu dou a cara a bater, e tu não. É só isso. Acabou. Tive um erro aqui dentro e pedi desculpas, e foi isso”.