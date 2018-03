Lucas assume fim de noivado em entrevista para RedeBBB

A apresentadora da atração RedeBBB, Fernanda Keulla, ,fez uma surpresa ao sexto eliminado do reality. Em um dado momento da entrevista com Mahmoud, que na noite desta terça-feira (6) deixou programa Big Brother Brasil, chamou no telão, Lucas, o eliminado que antecedeu o sexólogo na semana passada.

O empresário foi incitado pela apresentadora a explicar como estavam as coisas aqui fora. "O Lucas entrou com a Ana Lúcia no programa, hoje a gente não está mais junto, não teve jeito. Hoje ela ficou muito famosa, muito conhecida, teve milhões de seguidores, virou uma digital influencer”.

O ex-participante foi um dos companheiros de jogo do árabe no reality e deixou uma mensagem ao brother. “Você foi honesto, foi intenso. Estou morrendo de saudade de ti. Vem aqui me visitar em Fortaleza, você está no meu coração. Tudo está sendo muito intenso, no meu caso foi muito diferente. O 'Big Brother' não teve apenas 20 participantes, teve 21, vão te explicar isso”.

O cearense, no final, tentou suavizar a declaração dada anteriormente, alegando que ele e Ana Lúcia, não tiveram tempo o suficiente para conversarem e que vão “dar tempo ao tempo e conversarem mais para frente”.