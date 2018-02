Lucas é o quinto eliminado do BBB18 com 49% dos votos

Com mais de 30 milhões de votos, o quinto paredão do Big Brother Brasil 2018 foi o primeiro da edição formado apenas por homens. E o brother eliminado desta terça-feira (27) foi Lucas 49,92% dos votos.

O brother recebeu os abraços dos colegas de confinamento e alguns se emocionaram. Chorando, Mahmoud disse: "Desculpa".

Na despedida de Jéssica: 'Não era para ser meu, era para ser seu'. A sister ficou chorando na casa, dizendo que não entender mais nada.

Já do lado de fora, Lucas procurou pela noiva, Ana Lúcia, mas sua mãe se apressou em dizer que ela não estava ali por questões de trabalho, e que ele podia ficar tranquilo.

Antes de divulgar o resultado, Tiago Leifert faz contato com a casa para buscar as últimas aspas dos emparedados antes do anúncio da eliminação. O apresentador pergunta a Lucas como está se sentindo.

"Procurei esquecer um pouco, mas confesso que estou com uma dor no pescoço, uma tensão que você não tem noção. A tensão está muito grande", diz o emparedado.