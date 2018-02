Kaysar machuca o dedo do pé durante Prova do Líder no BBB18

Kaysar machucou o dedo durante a Prova do Líder no Big Brother Brasil 18. A lesão aconteceu na noite desta quinta-feira (23) enquanto o brother realizava os desafios da prova. Com fortes dores, o sírio solicitou atendimento médico à produção do reality show. Em seguida o participante tomou injeção para aliviar a dor e recebeu orientação médica para evitar pisar no chão.

Após sair do confessionário, local que Kaysar recebeu atendimento médico, ele avisa para todos os brothers que está bem, mas que deve ficar em repouso e colocar gelo no local lesionado.

Kaysar tem ganhado grande apoio dos famosos na conquista do prêmio de um milhão e meio de reais. A atriz Suzana Vieira twitou “Minha torcida também é para o Kaysar!” Whindersson Nunes em vídeo publicado no seu canal do youtube comentou "O Kaysar é top, ele eu gosto. Tudo ele tem um sermão bonito pra dar, pra galera seguir a vida, fazer as coisas”. Sophia Abrahão também mostrou apoio ao rapaz que trabalhava de garçom antes de entrar no reality show “ AMO Kaysar” escreveu no Twitter a apresentadora.