Jovem tatua nome da BBB18 Patrícia no braço: 'Guerreira e futura campeã'

O Big Brother Brasil já está em sua 18ª edição e ainda mobilizar milhares de fãs – mas enquanto a maioria das pessoas apenas torce para seu participante favorito e faz campanha nas redes sociais, outras pessoas elevam o amor ao 'ídolo' a outro nível.

Na última quinta-feira, 8, uma jovem publicou no Twitter uma foto de uma tatuagem que teria feito em homenagem à participante Patrícia. (Não é possível saber com certeza se o fã se trata de uma mulher ou de um homem, nem se a foto é realmente do dono do perfil).

"Essa semana foi uma semana muito especial pra mim, pois eu tive a honra de tatuar em meu braço o nome de uma guerreira e futura campeã do 'BBB18'. Patrícia, quero que você saiba que estou com você pra o que der e vier, você é a minha rosa, te amo. Com amor, Rafa", tuitou o responsável pelo perfil.

Essa semana foi uma semana muito especial pra mim, pois eu tive a honra de tatuar em meu braço o nome de uma guerreira e futura campeã do #BBB18.... Patrícia quero que você saiba que estou com você pra o que der e vier, você é a minha rosa, te amo com amor Rafa ❤️ pic.twitter.com/ri8GMm1fTP — rafa loves patricia (@PatriciaCampea) 8 de março de 2018

A publicação está sendo alvo de diversas piadas e também críticas, e algumas pessoas simplesmente não acreditam que a tatuagem seja de verdade. Confira algumas reações abaixo:

Patrícia é o nome da sua filha e você tá querendo aparecer né? pic.twitter.com/HYmd2emOBb — Rafaela (@RafaelaLorena15) 9 de março de 2018

Gente, essa loca tem fãs ? pic.twitter.com/fbBrpzAcC0 — Jen Lisa (@JenifferLisa2) 8 de março de 2018

Vem vaquinha pra tirar tatto pic.twitter.com/gqGYH0AbfG — Orianna 🐜 (@let_kardashian) 9 de março de 2018

M E U D E U S pic.twitter.com/E3IehpEaYY — #BBB18 #RedeBBB (@littlephicioso) 9 de março de 2018

Tô achando que essa daí pegou uma foto qualquer no Google e colocou no twitter como se ela tivesse feito. Se fez mesmo: mana, vc não tem amigos pra te impedirem de passar tanta vergonha? Deu até peninha de vc... — Blablablazete (@blablablazete) 8 de março de 2018

Também não resisti e tive que tatuar o nome do meu fav campeão dono do #BBB18 @wagnersantiago_ pic.twitter.com/Vl8ZudhgDI — Madu 🐜✨ (@comenta_madu) 8 de março de 2018