Jaqueline e o goiano Breno dão primeiro selinho da casa

Para confirmar a fama de "pegador", o goiano desta edição do Big Brother Brasil, Breno, protagonizou com Jaqueline o primeiro beijo da casa. Os dois deram um selinho após insistência dos outros brothers durante um jogo de Verdade ou Consequência na cozinha.

A intimidade toda não é surpresa: o irmão de Jaqueline já disse, aqui do lado de fora, que ela teve vários amigos parecidos com ele. Amigos do arquiteto, por outro lado, avisaram que ele vai investir nela.

Durante a brincadeira, mais cedo, Caruso perguntou se Jaqueline ficaria com Breno. "Pode ser", respondeu ela. O publicitário pressionou e disse que precisava responder sim ou não. "Sim", confessou. Dito e feito.