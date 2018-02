Jaqueline é a segunda eliminada do BBB 18 com 65% dos votos

Tiago Leifert anunciou hoje (6) o resultado do segundo Paredão do BBB 18. Com 65,25% dos votos, Jaqueline foi eliminada da casa mais vigiada do Brasil. A biomédica ficou espantada com o resultado, e Jéssica foi logo consolar a amiga: "meu amor, você vai virar a maior cantora desse Brasil".

Em segundo lugar ficou Mahmoud que, logo após a divulgação do resultado, foi ouvir os conselhos de Ayrton na varanda: "isso não quer dizer que você esteja bem. Tenta ser amigo, sem vingança, sem jogar na cara, seja você"

Depois de conversar com o líder Lucas, Gleici, chamada de coadjuvante do paredão, se juntou a Mahmoud e pulou na piscina da casa para comemorar.

Do lado de fora, Jaqueline afirmou ao apresentador que não imaginava que seria eliminada do programa. A rondoniense disse ainda que não fez promessa a Mahmoud quando, de fato, tomou posse do Anjo.