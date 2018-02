Jéssica tira satisfações com Caruso após ouvir conversa de brothers atrás da porta

Na madrugada desta quarta-feira (28), a catarinense Jéssica passou pela cozinha, onde Caruso conversava com Kaysar, e aproveitou para parabenizar o publicitário pela vitória no paredão. Jéssica se despediu e foi para o quarto, mas, assim que fechou a porta, ficou escutando o que os brothers falavam.

Ela então ouviu o que Caruso dizia ao sírio: "Kaysar, se eu não visse verdade no que você me fala, eu ia ser o primeiro a falar: 'Kaysar, para'. Porque se eu não visse verdade no que você fala e você fosse me dar à mão eu não ia te dar nem a mão, não ia cara. Porque eu não vou ficar batendo e depois alisando. Pra quê? Batendo e fazendo carinho? É tortura isso".

A sister interpretou a fala como uma ofensa a ela e, algum tempo depois, foi tirar satisfações. O paulista disse que não se lembrava de ter dado nenhuma indireta a ela e chamou Kaysar para a conversa.

"Mas a gente não tava falando disso", retrucaram os brothers. "Então tá, só assim, por favor, se tiver alguma coisa pra falar pra mim, fala pra mim, ou de mim, fala pra mim", pediu a catarinense. O publicitário respondeu: "Mas eu nunca mandei recado, não mesmo”.

Os dois já haviam se desentendido na noite de segunda-feira (26), quando a personal trainer se meteu na conversa de Lucas com o brother na tentativa de defender o empresário.