Goiano protagoniza primeiro beijo do BBB 18

A primeira festa do Big Brother Brasil 18 que aconteceu na noite dessa sexta-feira (26), animou os confinados. Além de muita badalação, rolou o primeiro beijo do programa, que foi protagonizado pelo goiano Breno e a carioca Ana Clara.

Apesar de nos últimos dias estar em total clima de paquera com a loira Jaqueline, o goiano mudou de alvo e passou boa parte da festa conversando com Ana Clara. O arquiteto chegou a dizer que não estava tão interessado na biomédica. “Eu sei. Eu vi na sua cara. Está na sua cara que você está desconfortável”, disse Ana Clara.

Os dois saíram da festa e foram até o banheiro, onde a conversa continuou. “Você é uma menina em quem eu chegaria”, disse Breno. E a carioca respondeu: “Eu sei, amor. Eu vejo na sua cara”. Em seguida, começaram a se beijar.

Minutos depois, Jaqueline chegou ao banheiro e flagrou a cena do beijo. A loira voltou para a festa e confessou a Patrícia sobre o que tinha acabado de ver. “Cara, eu estou com a minha cara no chão”, comentou sobre o clima de paquera que estava mantendo com o goiano.

