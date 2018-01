O goiano Breno Simões, de 29 anos, é um dos participantes confirmados do BBB 18. Loiro, alto, bonito e sensual, o brother leva o apelido de “Adão”, por parte dos amigos, por ter sido encontrado nu com uma garota, no meio do jardim, após uma festa.

Participante confessou, ainda, ter uma luz negra em seu banheiro para criar um “clima bacana” com as meninas.