Goiano beija mais uma sister em festa na casa do BBB

Na festa que aconteceu na noite de quarta-feira (22), Breno, Lucas e Paula conversavam na pista de dança, quando o empresário cearense incentivou o goiano a beijar a empresária. O arquiteto não perdeu tempo, se aproximou da sister e a beijou. Lucas agradeceu: "Muito obrigado.”

Em seguida, Paula foi se justificar com Ana Clara sobre o ocorrido, já que ela foi a primeira a ficar com o arquiteto dentro da casa e nutriu a esperança de um possível romance. A estudante por sua vez, disse não estar chateada. "Hoje eu reparei, mas eu não ligo. Não tem problema. Não estou chateada com você, e nem com ele. Se você beijasse, eu não estaria ligando e agora estou ligando menos ainda."