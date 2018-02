Festa Lollipop leva o melhor do funk para a casa do BBB 18

A casa mais vigiada do País vai tremer com o batidão do funk nesta sexta-feira! Dennis Dj, MC Koringa, MC Marcinho e Cidinho e Doca têm a missão de fazer os confinados do Big Brother Brasil 18 descerem até o chão na Festa Lollipop.

A decoração inspira um universo lúdico com unicórnios, nuvens e pirulitos. E o melhor dos clássicos do funk carioca deve fazer a galera amanhecer no jardim.

O clima mal esquentou e o Kaysar já subiu na mesa de som e rebolou com Dennis DJ. Empolgado, o brother até tirou a camisa.

Entre as músicas, o DJ pergunta se tem alguém apaixonado no BBB. E adivinhe só?! Jéssica, Breno e Lucas levantaram as mãos.