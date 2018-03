'Eu mando em todo mundo, meu amor', avisa Patrícia, no BBB18

O grupo Tá com Tudo preparou o seu almoço nesta nesta terça-feira (6) com a Líder da semana, Patrícia, mais do que confiante. "Eu mando em todo mundo, meu amor", avisou ela a Wagner e Diego, que participavam da conversa.

"Não, em mim você não manda", brincou Diego. "Eu sou a líder, mando em todo mundo aqui dentro", insistiu ela.

Já Wagner não deixou o momento passar sem lembrar das investidas em Kaysar da cearense, nem sempre frutíferas: "Você manda em tudo, mas nesse corpinho ninguém encosta, né? Nem o Kaysar quer".

A partir disso, os dois não aguentaram mais, imitando o sírio: "Para, é perigoso. Eu sou um vulcão, Pat, é muito perigoso, se afasta", falaram, às gargalhadas.