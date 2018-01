Está formado o primeiro paredão do Big Brother Brasil 18; confira

As mulheres dominam o primeiro paredão da edição 2018 do Big Brother. As sisters Ana Paula, Mara e Jéssica, com 7 votos, formaram o paredão triplo na noite deste domingo (28). No entanto, Mara, com o poder do veto, "salvou" a amiga Jéssica.

Antes de encerrar o programa deste domingo, Viegas foi escolhido pelo 'dedo-duro' e teve que revelar para quem foi o voto dele.

Agora, o público deve votar entre Ana Paula e Mara para sair da casa.

Veja como votou cada brother:

Kaysar vota em Viegas

Mara vota em Caruso

Família Lima vota em Diego

Nayara vota em Jéssica

Jéssica vota em Diego

Lucas vota em Gleici

Gleici vota em Diego

Viegas vota em Jéssica

Breno vota em Gleici

Paula vota em Patrícia

Caruso vota em Jéssica

Patrícia vota em Jéssica

Wagner vota em Jéssica

Jaqueline vota em Gleici

Diego vota em Jéssica

Ana Paula vota em Jéssica

Mahmoud indica Mara para o Paredão