Especulações sobre paredão tiveram início após resultado da prova do líder

Após a correção do erro na prova do líder pela produção do reality, e a coroação da Família Lima na liderança na noite de quinta-feira (15), Caruso já especulou sua estreia no paredão. “Agora vocês já sabem quem está no paredão, né?”

Ao contrário do brother, Jéssica afirmou em uma conversa com Ayrton, Ana Clara, Mahmoud e Paula no gramado que se sentiu tranquila com a nova liderança. "Fiquei bem mais aliviada." A nova líder da semana, que tem seu reinado compartilhado com o pai, garantiu à sister: "Pode ficar totalmente aliviada".