Enquetes apontam quem deve ser eliminado no paredão triplo do BBB 18

O público de casa ficará sabendo logo mais, nesta terça-feira (6), quem será o segundo participante a deixar a casa do Big Brother Brasil 2018. Dessa vez, o paredão triplo é disputado entre Mahmoud, emparedado com sete votos da casa, Jaqueline, que deu azar ao escolher a mensagem que a mandou para o paredão na última prova do líder, e Gleici, indicada pelo líder Lucas.

Nas enquetes pesquisadas pela redação, a rondoniense Jaqueline é a favorita para ser eliminada do programa, com mais de 50% dos votos. E você? Já votou em quem quer eliminar do BBB 18? Vote aqui!

Confira os resultados parciais:

O Popular

Jaqueline 57%

Mahmoud 32%

Gleici 11%

UOL

Jaqueline 50,25%

Mahmoud 39,32%

Gleici 10,42%

Extra

Jaqueline 50%

Mahmoud 42%

Gleici 8%

Folha de SP

Jaqueline 57%

Mahmoud 31%

Gleici 12%