Enquete paredão BBB18: Você quer eliminar Ana Paula ou Mara? Vote aqui

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 18 foi formado na noite de domingo (29), quando o líder Mahmoud indicou Ana Paula e Mara, e Jéssica foi indicada pela casa, mas se livrou com o poder do veto de Paula. Os participantes Wagner, Lucas e Mahmoud estavam imunes.

Como cada um votou:

Mahmoud em Mara.

Ana Paula em Jéssica.

Diego em Jéssica.

Jaqueline em Gleici.

Wagner em Jéssica.

Patrícia em Jéssica.

Caruso em Jéssica.

Paula em Patrícia.

Breno em Gleici.

Viegas em Jéssica.

Gleici em Diego.

Lucas em Gleici.

Jéssica em Diego.

Nayara em Jéssica.

A família Lima em Diego.

Mara em Caruso.

Kaysar em Viegas.

