Enquete de O Popular revela resultado parcial do primeiro ‘Paredão’ do BBB18

Os quatro integrantes da família Lima, e primeiros habitantes da casa do Big Brother Brasil 18, Ayrton, Eva, Ana Clara e Jorge, disputam a preferência do público no primeiro ‘Paredão’ desta temporada. Apenas dois deles permanecerão no jogo, entretanto, valendo como um único participante na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão contra os outros 16 participantes do BBB18.

O Popular realizou uma enquete para saber para quem vai a sua torcida e o resultado parcial aponta que os primos Ana Clara e Jorge são quem seguirão no jogo. Enquanto Ana Clara aparece com 33% dos votos, Jorge segue em segundo lugar com 25%, seguido de Ayrton com 23% e Eva com 20%.

Os dois que permanecerem terão um único voto válido, irão para o paredão juntos, devem participar de provas juntos, e também serão eliminados juntos. O resultado sairá neste domingo (28).

