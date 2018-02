Enquete BBB18: veja parcial do paredão entre Gleici, Mahmoud e Nayara

Na noite desta terça-feira (20), um dos participantes deve ser eliminado da casa do BBB18. O brother Mahmoud e as sisters Gleci e Nayara disputam os votos dos espectadores desde o último domingo (18).

Gleici e Mahmoud disputam a segunda berlinda juntos. A jornalista Nayara faz sua estreia no principal momento de tensão do jogo e, de acordo com a enquete realizada pelo POPULAR, deve deixar a 18ª edição do reality show nesta terça-feira (20). A rejeição é alta: 87%.

Na segunda posição, Mahmoud tem 7% dos votos e Gleici fecha com 5%. Dê o seu voto!