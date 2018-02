Caruso, Diego e Lucas estão no paredão do BBB18 e um deles vai ser eliminado da disputa na noite desta terça-feira (27). Desde a noite desse domingo (25), os três brothers disputam o voto do público.

Enquete realizada pelo POPULAR aponta que se a eliminação fosse hoje, Diego sairia da casa com 45% dos votos. Lucas é o segundo que o público mais quer ver fora da casa, com 31% dos votos. Caruso tem 24%.

Vote também! Quem você quer eliminar do BBB18? Caruso, Diego ou Lucas?