Os brothers Caruso, Diego e Lucas estão no paredão desta semana e disputam o voto do público desde o último domingo (25). Na noite desta terça-feira (27) um deles vai sair da casa mais vigiada do Brasil.

Enquete realizada pelo POPULAR aponta que 44% dos leitores querem que Diego seja o eliminado desta noite. Lucas recebeu 34% dos votos. Caruso foi o que menos recebeu votos, apenas 21% do total.

