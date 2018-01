Enquete BBB18: Confira o resultado parcial do paredão entre Ana Paula e Mara

Na noite desta terça-feira (30), uma sister será eliminada da casa mais vigiada do Brasil. As emparedadas Ana Paula e Mara, ambas indicadas pelo líder Mahmoud, disputam os votos dos espectadores desde o último domingo (28).

De acordo com o resultado parcial da votação dos leitores de O POPULAR, a cientista política Mara é a próxima a deixar o Big Brother Brasil 18 com 57% dos votos.

Paredão

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 18 foi formado na noite de domingo (29), quando o líder Mahmoud indicou Ana Paula e Mara, e Jéssica foi indicada pela casa, mas se livrou com o poder do veto de Paula.