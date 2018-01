Eliminada, ex-BBB Eva defende selinho entre marido e filha no reality

Depois de terem sido eliminados do BBB18, Eva e Jorge, da Família Lima, participaram do tradicional café da manhã do ‘Mais Você’, na manhã desta segunda-feira (29), para comentar a estadia na casa mais vigiada do País. Na ocasião, Eva defendeu o marido de acusações de assédio feitas por internautas. Durante uma festa no confinamento, o pai da família, Ayrton, deu um selinho prolongado na filha Ana Clara. Segundo a mulher, o gesto nada mais é que uma demonstração de carinho.

“Quando eu entrei para a família (do marido), foi uma das coisas que me chamou a atenção. Todo mundo tem esse hábito, os pequenos e os adultos. É uma família que se cuida e se protege muito. Não tem nada a ver com o que as pessoas estão imaginando”, pontuou Eva.

A ex-BBB não disse que não imaginava tamanha repercussão. “Nós tomamos um susto com isso. É uma coisa muito comum na casa da minha sogra”, pontuou.

Eva e Jorge foram eliminados no último domingo (29), após perderem a predileção do público para Ayrton e Ana Clara. Pai e filha seguem na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão.

Quer acompanhar todas as notícias do BBB18? Acesse aqui!